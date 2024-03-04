البتكوين تتجاوز حاجز الـ 65 ألف دولار

المصدر: دبي - وكالات

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صعد سعر عملة بتكوين لليوم الثاني على التوالي مقترباً من أعلى مستوياته على الإطلاق، مدفوعاً بتوقعات الطلب القوي من صناديق العملة المتداولة في البورصة في بداية الأسبوع.

وتجاوزت البتكوين حاجز الـ 65 ألف دولار مع ارتفاع العملة المشفرة بأكثر من 3.8% خلال تعاملات الاثنين.

هذا وتقترب العملة المشفرة من مستوياتها التاريخية عند نحو 68 ألف دولار والتي تم تسجيلها في نوفمبر 2021، وذلك ضمن سلسلة من الارتفاعات التي شغلت الأسواق خلال الفترة الماضية.

وكانت عملة البتكوين قد ارتفعت بنسبة 45% في فبراير الماضي مسجلة أعلى مكاسب شهرية لها في أكثر من 3 سنوات بدعم من التدفقات النقدية القوية إلى الصناديق الفورية المتداولة في البورصة والتي تم إطلاقها في الولايات المتحدة هذا العام.

يكمن الطلب النهم على أكبر عملة مشفرة، على ما يبدو، من صناديق بتكوين المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة، والتي بدأت التداول في 11 يناير. وقفز سعر بتكوين بنحو 186% في الأشهر الـ12 الماضية.

بلغ صافي تدفقات المستثمرين للعملة المشفرة 7.35 مليارات دولار منذ ظهور صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين، والتي تقدمها مجموعة من المؤسسات بما في ذلك «بلاك روك» (BlackRock)، و«فيديلتي إنفستمنت» (Fidelity Investments).

ويراهن المتداولون على أن السعر سيتجاوز قريباً الرقم القياسي البالغ 69 ألف دولار تقريباً، والذي تم الوصول إليه خلال جائحة كوفيد، نظراً للطلب القوي من صناديق الاستثمار المتداولة والقلق من التنصيف، والذي من المتوقع حدوثه في وقت لاحق من هذا العام. بعد عملية التنصيف، عندما يتم تخفيض مكافأة التعدين إلى النصف، يمكن أن ينخفض نمو المعروض من العملة، مما يزيد من ضغط الطلب.

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