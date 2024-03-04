نيكاي الياباني يتجاوز 40 ألف نقطة لأول مرة بدعم ارتفاع معنويات المستثمرين

المصدر: طوكيو - (رويترز)

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تجاوز المؤشر نيكاي الياباني 40 ألف نقطة لأول مرة ليغلق الاثنين عند أعلى مستوى على الإطلاق إذ يواصل إصلاح حوكمة الشركات والتقييمات القوية اجتذاب اهتمام مستثمرين من حول العالم على المدى الطويل.

ومع قفزة أسهم قطاع التكنولوجيا مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية، ارتفع نيكاي 0.5 بالمئة إلى 40109.23 نقطة عند الإغلاق.

وبعد تحقيق مكاسب على مدى خمسة أسابيع متتالية، حطم نيكاي الذروة الأحدث التي سجلها يوم الجمعة عند 39990.23 نقطة وصعد إلى 40314.64 نقطة قبل أن يتراجع الزخم في جلسة ما بعد الظهيرة.

ووفقاً لاستطلاع أجرته رويترز ونُشر في 22 فبراير، يقدر بعض المحللين أن الأسهم اليابانية قد ترتفع أكثر هذا العام على خلفية التغيرات طويلة المدى في سلوك الشركات.

وبينما ساعد الاهتمام الخارجي في صعود نيكاي سريعاً، يرى البعض أن الارتفاع المستمر هو نقطة تحول تدريجية بالنسبة للمستثمرين الأفراد المحليين الذين عزفوا إلى حد كبير عن الأسهم اليابانية.

وتلقت أسهم قطاع التكنولوجيا الياباني دفعة الاثنين من الارتفاع المستمر في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والذي أدى إلى صعود مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسداك إلى مستويات قياسية يوم الجمعة.

وزاد سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق، والتي تعتبر شركة إنفيديا الأمريكية للذكاء الاصطناعي من عملائها، بنسبة 3.7 بالمئة. وربح سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق 2.4 بالمئة.

وساهم سهما الشركتين بارتفاع نيكاي 160 نقطة من إجمالي 198 نقطة زادها اليوم.

وسجل سهم شركة رينيساس إلكترونيكس لتصنيع أشباه الموصلات اليابانية أفضل أداء اليوم الاثنين بارتفاع 4.9 بالمئة.

وزاد سهم شركة جي.إس.آر الكبرى لتصنيع مقاومات الضوء المستخدمة في صناعة الرقائق 4.8 بالمئة بعدما أفاد تقرير إعلامي بأن صندوق الاستثمار الياباني المدعوم من الدولة يعتزم إطلاق عرض هذا الشهر لشراء الأسهم.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة إلى 2706.28 نقاط عند الإغلاق.

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