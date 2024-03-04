ارتفاع خسائر سوهو دوت كوم الصينية لخدمات الإنترنت

المصدر: بكين - ( د ب أ)

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أعلنت شركة خدمات الإنترنت الصينية سوهو دوت كوم الاثنين تسجيل خسائر صافية بقيمة 12.62 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل خسائر بقيمة 7.09 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت خسائر المساهمين 0.37 دولار لكل سهم في شهادات الإيداع الأمريكية مقابل 0.21 دولار خلال الربع الأخير من 2022.

كما بلغ صافي خسائر الشركة القابلة للتوزيع بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 11 مليون دولار بما يعادل 0.32 دولار لكل سهم من شهادات الإيداع الأمريكية خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل خسائر بقيمة مليوني دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ووصل إجمالي إيرادات الشركة ربع السنوية إلى 141.36 مليون دولار بتراجع نسبته 12% سنوياً.

وتراجعت إيرادات قطاع ألعاب الإنترنت لدى الشركة بنسبة 5% سنوياً إلى 115 مليون دولار، في حين تراجعت إيرادات الإعلانات بنسبة 18%.

في الوقت نفسه تتوقع الشركة خسائر صافية قابلة للتوزيع خلال الربع الأول من العام الحالي بين 26 و36 مليون دولار، وخسائر قابلة للتوزيع بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب تتراوح بين 23 و33 مليون دولار.

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