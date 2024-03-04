كم تحتاج من أموال للانضمام إلى نادي الـ 1 %؟

المصدر: دبي - مصطفى درويش

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ارتفع حاجز الانضمام لنادي الأغنياء بنسبة 1 % وسط زيادة في تكوين الثروات، بسبب «الأداء القوي» للاقتصاد الأمريكي وانتعاش أسواق الأسهم، وفقاً لـ«نايت فرانك».

واحتفظت موناكو، التي تضم أكبر عدد من المليونيرات في العالم، بالمركز الأول لأعلى نقطة قفز فوق هذا الحاجز عند 12.9 مليون دولار، مرتفعة بنسبة 4 % عن العام الماضي، وفق شبكة «سي إن بي سي». وتأتي لوكسمبورج في المركز الثاني، حيث تبلغ متطلبات الدخول 10.8 ملايين دولار، تليها سويسرا بمبلغ 8.5 ملايين دولار. وتأتي الولايات المتحدة في المركز الرابع بمبلغ 5.8 ملايين دولار، بزيادة 15 % عن العام السابق.

وبقيمة 5.2 ملايين دولار، تحتل سنغافورة المركز الخامس عالمياً وتتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ من حيث الثروة اللازمة لاقتحام نادي النخبة.

وتتولى سنغافورة، إلى جانب هونغ كونغ، قيادة مهمة استضافة الأثرياء الجدد في آسيا. وتقدم الاثنتان حوافز ضريبية ولوائح صديقة للأعمال لجذب 1100 مكتب عائلي تدير أصولاً تزيد قيمتها على 4 تريليونات دولار. ورغم أن نادي الـ1 % يبدو حصرياً، إلا أن اختراق صفوفه لا يزال أسهل نسبياً من أن تكون شخصاً من أصحاب الثروات الفائقة، والذي يبلغ متوسط نقطة دخوله العالمية 30 مليون دولار، وفقاً لـ«نايت فرانك».

وأشارت «نايت فرانك»، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الأثرياء بنسبة 28.1 % في السنوات الخمس حتى عام 2028، وهو أقل بكثير مقارنة مع الزيادة البالغة 44 % في فترة السنوات الخمس حتى العام 2023.

وتسلط الأرقام الأخيرة، الضوء أيضاً على الفجوة بين أغنياء العالم وفقرائه، فمنذ عام 2020، ضاعف أغنى 5 رجال في العالم ثرواتهم، وأصبح 5 مليارات شخص أكثر فقراً.

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