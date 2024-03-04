«بتكوين» تقفز 47 % منذ بداية العام

المصدر: دبي - وكالات

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قفز سعر عملة «بتكوين»، بنسبة 47 % منذ بداية العام حتى نهاية فبراير، مسجلاً 63.6 ألف دولار، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021، مع إقبال المستثمرين على تداولها.

وتقترب العملة المشفرة من أعلى مستوياتها البالغة 68.9 ألف دولار، والتي حققتها أواخر 2021، وفق بيانات «بلومبرغ».

وقفزت قيمة «بتكوين» بنحو 20 % خلال الأسبوعين الماضيين. ودفع الطلب اللامتناهي على ما يبدو على الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية التي تستثمر في الرمز المميز المتداولين إلى رفع الرهانات على أن سعر «بتكوين» سيتجاوز قريباً مستواه القياسي الذي يقارب 69 ألف دولار، والذي سجّلته آخر مرة خلال جائحة كورونا. واستقر سعر «بتكوين» خلال تعاملات الجمعة قرب مستوى 62 ألف دولار.

ويتوقع المستثمرون، أن تسجل العملة المشفّرة رقماً قياسياً جديداً، بعد إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة، بالإضافة إلى حدث تصنيف البتكوين القادم، والذي يتوقع أن يصعد بأسعار العملة المشفرة، وفق شبكة «سي إن بي سي».

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