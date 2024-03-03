معدل التضخم في تركيا قرب أعلى مستوى له منذ 15 شهراً

المصدر: إسطنبول - (د ب ا)

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يقترب معدل التضخم السنوي في تركيا من الوصول لأعلى مستوى منذ 15 شهراً، فيما يمثل ارتفاعاً يتوقعه البنك المركزي، الذي ما زال متأهباً بعد إنهاء سلسلة رفع معدلات الفائدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الارتفاع القوي في الحد الأدنى للأجور هذا العام مع ارتفاع أسعار الأغذية يعملان على تعزيز ضغوط التكلفة لاقتصاد متضرر منذ فترة طويلة من التضخم.

وعلى الرغم من استقرار العملة المحلية «الليرة»، فإن تركيا في طريقها لإنهاء عام 2024 وهي تسجل خامس أعلى أسرع معدل تضخم في العالم، بحسب صندوق النقد الدولي.

ومع تبني البنك المركزي لسياسة الانتظار حالياً، من المتوقع أن تظهر البيانات تسارع ارتفاع الأسعار للشهر الرابع على التوالي بنسبة تصل إلى 66% في فبراير الماضي.

ويتوقع البنك المركزي أن يصل معدل التضخم هذا العام 36%.

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