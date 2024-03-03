عملة بتكوين تقفز 47 % منذ بداية العام.. وتقترب من مستوياتها القياسية

المصدر: دبي - وكالات

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قفز سعر عملة «بتكوين» بنسبة 47 % منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر، مسجلاً 63.6 ألف دولار، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021، مع إقبال المستثمرين على تداولها.

وتقترب العملة المشفرة من أعلى مستوياته البالغة 68.9 ألف دولار، والتي حققها أواخر 2021، بحسب بيانات «بلومبرغ».

وقفزت قيمة «بتكوين» بنحو 20 % خلال الأسبوعين الماضيين. ودفع الطلب اللامتناهي على ما يبدو على الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية التي تستثمر في الرمز المميز المتداولين إلى رفع الرهانات على أن سعر «بتكوين»، سيتجاوز قريباً مستواه القياسي الذي يقارب 69 ألف دولار، والذي سجّلته آخر مرة خلال جائحة كوفيد. استقر سعر «بتكوين» خلال تعاملات الجمعة بالقرب من مستوى 62 ألف دولار.

ويتوقع المستثمرون أن تسجل رقماً قياسياً جديداً، بعد إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة، والذي مهد تاريخياً الطريق لارتفاع كبير في الأشهر التالية، بالإضافة إلى حدث تنصيف البتكوين القادم، والذي يتوقع أن يصعد بأسعار العملة المشفرة، بحسب شبكة «سي إن بي سي».

وفي يناير الماضي، وافقت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة على إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة المصممة لتتبع سعر العملة الرقمية الأشهر.

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