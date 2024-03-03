3.4 % مكاسب «برنت» و4.5 % للخام الأمريكي

المصدر: نيويورك- وكالات

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عززت أسعار النفط مكاسبها أول من أمس، مع ترقب المستثمرين قرار «أوبك+» بشأن سياسة خفض الإمدادات مع تقارير تفيد بتمديد العمل بالخفض الطوعي خلال الربع الثاني من هذا العام، في ظل تعطل مفاوضات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 2% بما يعادل 1.64 دولار عند 83.55 دولاراً، لتنهي تداولات الأسبوع محققة مكاسب 3.4%، بعد أن لامست 84.34 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 6 نوفمبر 2023 (84.62 دولاراً).

وارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل 2.2% أو 1.71 دولار إلى 79.97 دولاراً للبرميل، ليحقق مكاسب أسبوعية 4.55%، بعد أن لامس خلال الجلسة 80.85 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 3 نوفمبر 2023 (81.5 دولاراً).

وأظهرت بيانات شركة «بيكرهيوز»، أن عدد منصات التنقيب عن النفط – مؤشر على الإمدادات المستقبلية- في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 3 منصات عند 506 منصات، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 22 من سبتمبر 2023 (507 منصات).

وقالت مصادر في «أوبك» لـ «رويترز» إن «أوبك+» تدرس تمديد خفض الإنتاج خلال الربع الثاني وربما حتى نهاية العام.

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