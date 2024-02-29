تباطؤ مؤشر التضخم في أمريكا إلى أقل مستوى منذ فبراير 2021

المصدر: واشنطن - وكالات

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ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة في يناير، لكن الزيادة السنوية في التضخم هي الأقل منذ ثلاثة أعوام تقريبا، وهو ما يبقي خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في يونيو خيارا مطروحا.

وتباطأ معدل التضخم المفضل للفيدرالي الأمريكي لأقل مستوى منذ فبراير 2021 خلال الشهر الماضي، وفقاً لتوقعات المحللين.

وكشفت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الخميس، عن أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي سجل 2.4 % على أساس سنوي، متطابقاً مع توقعات الخبراء، وكانت القراءة السابقة سجلت 2.6 %. وعلى أساس شهري سجل 0.3 % وفقاً للتوقعات، فيما سجلت القراءة السابقة 0.2 % وعُدلت بالخفض إلى 0.1 %.

وعلى أساس سنوي لمدة 6 أشهر، ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية 2.5 % في يناير، متفوقة على هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 % بعد أن تخلفت عنه لفترة وجيزة في الشهرين السابقين.

وكشفت البيانات عن أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 % الشهر الماضي على أساس شهري، ومقابل 0.1 % في ديسمبر، وفقاً للتوقعات.

ومقارنةً بالعام الماضي، ارتفع المؤشر 2.8 % وفقاً للتوقعات ومقابل 2.9 % في ديسمبر.

وتباطأ نمو اقتصاد أمريكا إلى 3.2 % في الربع الرابع من العام 2023 دون التوقعات، التي كانت تشير إلى 3.3 % من 4.9 % في السابق.

وأظهرت أرقام مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة، الأربعاء، أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل أبطأ قليلاً في نهاية العام الماضي، إذ أدت مراجعة أرقام المخزونات بالخفض إلى التغطية على إنفاق الأسر والاستثمارات القوية.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية مراجعة بلغت 3.2 % في الربع الرابع، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 3.3 %، كما زاد الإنفاق الاستهلاكي نحو 3 %، وهو أسرع مما كان متوقعاً في البداية. وتمت مراجعة أرقام التضخم بزيادتها.

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