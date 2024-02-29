256 مليون يورو خسائر طيران «إير فرانس كيه إل إم» في الربع الرابع

المصدر: باريس - (د ب أ)

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أعلنت شركة طيران «إير فرانس كيه إل إم» الأوروبية الكبرى، الخميس، تسجيل خسارة بلغت 256 مليون يورو (278 مليون دولار) خلال الربع الرابع من العام، وذلك بالمقارنة مع الأرباح التي تم تسجيلها في العام السابق والتي بلغت 496 مليون يورو.

وقالت الشركة، التي تضم علامة «ترانسافيا» التجارية منخفضة التكاليف، إن النتائج الأخيرة جاءت متأثرة بالوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط وزيادة تكلفة الوحدة، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض سعر وقود الطائرات.

وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والديون بنسبة 24% لتصل إلى 601 مليون يورو، مقابل 786 مليون يورو.

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الأخير من العام بنسبة 3.9% لتصل إلى 7.41 مليارات يورو، مقارنة بـ 7.13 مليارات يورو في العام الماضي.

كما نمت الإيرادات بنسبة 6.7 % بسعر العملة الثابت.

واستقبلت «إير فرانس كيه إل إم» خلال هذا الربع من العام 22.3 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 6.4% مقارنة بالعام السابق.

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