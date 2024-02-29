مبيعات ساعات «رولكس» تتجاوز 10 مليارات دولار في 2023

المصدر: جنيف - بلومبرغ

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بلغت مبيعات «رولكس» أكثر من 10 مليارات دولار للمرة الأولى، حيث اكتسبت العلامة التجارية السويسرية الكبرى للساعات حصة إضافية في السوق، وفقاً لتقرير صادر عن «مورغان ستانلي».

أنتجت العلامة التجارية السويسرية المهيمنة للساعات الفاخرة 1.24 مليون ساعة عام 2023 بمبيعات بلغت 10.1 مليارات فرنك سويسري (11.5 مليار دولار). وقال محللون في «مورغان ستانلي»، وشركة «لاكس كونسلت» السويسرية إن نسبة زيادة المبيعات عن عام 2022 بلغت 11%، وأضافوا إن المستوى الحالي لحصة «رولكس» في السوق «غير مسبوقة».

زادت الشركة المصنعة لساعات من طُرز «دايتونا» و«صبمارينر» و«ديت جست» من حصتها في سوق التجزئة إلى ما يزيد قليلاً عن 30% مع مطالبة المشترين الأثرياء بشراء ساعات الشركة، الواقع مقرها في جنيف، والتي تسيطر عليها مؤسسة خيرية تحمل اسم «هانز ويلزدورف»، وهو اسم الشخص الذي شارك في تأسيس العلامة التجارية في عام 1908. وبلغت مبيعات ماركة ساعات «تيودور» ذات السعر المنخفض، والمملوكة لنفس الشركة، حوالي 545 مليون فرنك في عام 2023، وفقاً لتقديرات «مورغان ستانلي».

وكتب محللو «مورغان ستانلي» بقيادة إدوارد أوبين، ومحللو «لاكس كونسلت» بقيادة أوليفر مولر: «لا يمكن لأي علامة تجارية فاخرة أخرى أن تدعي امتلاكها مثل هذا الوضع المهيمن في قطاعها الخاص».

وقال المحللون إن شركة «لويس فويتون»، على سبيل المثال، كانت تمتلك حوالي 19% من سوق حقائب اليد الفاخرة العام الماضي.

وأضافوا إن العلامة التجارية «رولكس» تظل الأولى بلا منازع في صناعة الساعات الفاخرة، إذ تفوقت على المبيعات المجتمعة لخمس علامات تجارية وهي «كارتييه، وأوميغا، وأوديمارس بيغيه، وباتيك فيليب، وريتشارد ميل».

وأظهر التقرير أن مبيعات الساعات الفاخرة السويسرية لا تزال تخضع لسيطرة عدد قليل من العلامات التجارية التي تزيد مبيعاتها السنوية عن مليار فرنك. انضمت «فاشيرون كونستانتين»، العلامة التجارية التاريخية التي تسيطر عليها شركة «ريتشمونت»، إلى نادي النخبة لأول مرة في 2023، وهو النادي الذي يضم شركات تبلغ قيمة مبيعات الواحدة منها مليار فرنك.

من ناحية أخرى، باعت علامة «سواتش» التي تحمل اسم الشركة أكثر من مليونَي ساعة «مون سواتش» في عام 2023، وحوالي 5.8 ملايين ساعة إجمالاً بمتوسط سعر 141 فرنكاً، وفقاً للمحللين، الذين أرجعوا ذلك، بنسبة كبيرة، إلى نجاح ساعة «مون سواتش»، والتي تعد مشروع تعاون مع «أوميغا». وكانت «سواتش» أسرع علامة تجارية للساعات نمواً للعام الثاني على التوالي.

تعد أرقام «مورغان ستانلي» و«لاكس كونسلت» تقديرية، حيث إن العلامات التجارية للساعات السويسرية بما في ذلك «رولكس» لا تكشف عن مبيعاتها السنوية الفردية. ولم يستجب المتحدث باسم «رولكس» على الفور لطلب التعليق.

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