تسعينية ترث أسهماً بمليار دولار وتتبرع بها

المصدر: (دبي– مصطفى درويش)

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عندما توفي زوج روث غوتسمان البالغ من العمر 96 عاماً عام 2022 ترك وراءه شيئاً فاجأ الجميع حتى زوجته، «مليار دولار في أسهم بيركشاير هاثاواي». وقالت روث غوتسمان «مواليد 1930» لصحيفة نيويورك تايمز «لقد ترك لي، دون علمي، محفظة كاملة من أسهم بيركشاير هاثاواي»، وكانت تعليمات زوجها الوحيدة أن تفعل «ما تعتقد أنه صحيح».

وتبرعت روث غوتسمان بالمال بالكامل إلى كلية ألبرت أينشتاين للطب في برونكس أفقر منطقة في مدينة نيويورك، وقالت «أردت تمويل طلاب أينشتاين حتى يتلقوا تعليماً مجانياً».

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