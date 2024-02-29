تسريح 44 ألف شخص من 171 شركة تكنولوجيا

المصدر: (سان فرانسيسكو - أ ف ب)

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خسرت شركات التكنولوجيا خلال العام الفائت 260 ألف وظيفة، بحسب موقع Layoffs، الذي يتابع التطورات في هذا القطاع. ومنذ بداية العام، طالت عمليات الصرف نحو 44 ألف شخص في 171 شركة، بحسب الموقع الإلكتروني. وفي أحدث التسريحات، يعتزم «بامبل»، أحد التطبيقات الاجتماعية الأكثر استخداماً في العالم، إلغاء نحو 350 وظيفة هذا العام، على غرار عدد كبير من شركات التكنولوجيا التي تسعى إلى خفض نفقاتها.

وتعتزم الشركة الأمريكية «مواءمة نموذجها التشغيلي بشكل أفضل مع الأولويات الاستراتيجية المستقبلية».

وتطال خطة إعادة الهيكلة هذه نحو ثلث موظفي الشركة. وكانت «بامبل» وظّفت في نهاية ديسمبر 2022 أكثر من 950 شخصاً، بحسب وثيقة رسمية مقدّمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

لكن الشركة التي تتخذ من تكساس مقرّاً، استطاعت خفض صافي خسائرها إلى 32 مليون دولار للربع الرابع من عام 2023، بعدما كانت تكبدت خسائر بـ 159 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الفائت. وارتفعت إيراداتها 13 %، إلى 274 مليون دولار.

وكانت مجموعة «سوني» اليابانية أعلنت صرفها 8 % من القوى العاملة العالمية في «بلاي ستايشن»، أي 900 شخص في مختلف أنحاء العالم.

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