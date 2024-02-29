«إي تورو» تبحث تقديم التداول بمجرد «النظر» على منصتها

المصدر: (دبي- مصطفى درويش)

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تعمل شركة «إي تورو» للوساطة المالية عبر الإنترنت على تجاوز مصطلح عالم التداول عند أطراف أصابعك إلى أقرب من ذلك، حيث ترغب في توفير التطبيق الخاص بها على معدات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، «ميتا كويست» و«آبل برو فيجين»، حسب ما ذكر موقع «سي إن بي سي».

وتمتلك الشركة منصة وتطبيقاً لديه 30 مليون مستخدم يتداولون في أكثر من 5000 أصل مالي مختلف، مثل الأسهم والعملات الرقمية وصناديق الاستثمار المتداولة والمؤشرات والعملات والسلع. وإذا ما نجحت الشركة في إطلاق تطبيقها على «ميتا كويست» من «ميتا» و«آبل برو فيجين» من «آبل»، والأجهزة المشابهة الأخرى، فسيكون ذلك بمثابة خطوة نادرة من شركة خدمات مالية لفتح ما يعتبر فعليا منصة تداول في بيئة الواقع الافتراضي.

وأكدت الشركة أن الذكاء الاصطناعي هو محور تركيز كبير للشركة وأنها تتطلع إلى دمج الميزات التي تركز على منح المستخدمين القدرة على التفاعل مع التطبيق عبر الصوت والواقع المعزز والواقع الافتراضي.

ولم تحدد «إي تورو» جدولا زمنيًا للوقت الذي تتوقع فيه إطلاق تجربة الواقع المعزز، وأنها تظل تجربة لا تزال الشركة تستكشفها في الوقت الحالي، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ستكون موضع تركيز جدي للشركة خلال عام 2024.

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