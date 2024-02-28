رفع الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع في هونج كونج اعتباراً من أبريل

المصدر: هونج كونج - (د ب أ)

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من المقرر أن تزيد هونج كونج الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع، في أول زيادة منذ عقدين من الزمان، في خطوة مفاجئة تهدف إلى خفض عجز الموازنة بالإقليم.

وسيتم تطبيق نظام ضريبي من مستويين اعتباراً من أبريل المقبل، حيث يتم فرض ضريبة بحد أقصى 15 % على الدخل الذي يصل إلى 5 ملايين دولار هونج كونج (640 ألف دولار أمريكي)، في حين سيتم فرض ضريبة بنسبة 16 % على أي دخل أعلى من ذلك، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

والحد الأقصى للضريبة الذي يخضع له جميع الأفراد حالياً هو 15 %.

وقال وزير المالية في هونج كونج بول تشان، في خطاب الموازنة السنوي، إن هذا الإجراء سيؤثر على نحو 12 ألف شخص، أو نحو 0.6 % من دافعي الضرائب.

وتبحث هونج كونج عن سبل لسد العجز في موازنتها، حيث من المتوقع أن يصل العجز إلى 101.6 مليار دولار هونج كونج (13 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية المنتهية في 31 مارس المقبل، أي ما يقرب من ضعف التقديرات التي تم تحديدها في البداية في خطاب الموازنة العام الماضي والبالغة 54.4 مليار دولار هونج كونج.

ويتوقع تشان خفض العجز إلى 48.1 مليار دولار هونج كونج في السنة المالية المقبلة المنتهية في مارس 2025.

وأوضح تشان للنواب أن الحكومة ستعزز ماليتها العامة وستضيق العجز المالي لدينا تدريجياً نحو تحقيق هدف استعادة التوازن المالي.

وأدى تراجع مبيعات الأراضي وضعف الاقتصاد إلى إلحاق الضرر بالدخل في هونج كونج، حتى بعد رفع القيود على السفر وغيرها من القيود التي قلصت النشاط أثناء جائحة كورونا.

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