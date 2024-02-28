«أليانز» الألمانية للتأمين تتوقع زيادة في حالات إعسار الشركات حول العالم في 2024

المصدر: هامبورغ - د ب أ

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من المتوقع أن تواجه الشركات حول العالم خلال عام 2024 زيادة في حالات الإعسار للعام الثالث على التوالي، بحسب ما ذكرته شركة «أليانز» الألمانية الكبرى للتأمين والخدمات المالية.

ويتوقع خبراء الاقتصاد في الشركة التي تتخذ من هامبورغ مقراً لها أن «ينطبق هذا الاتجاه أيضاً على ألمانيا، وإن كان ذلك سيحدث في توقيت متأخر بالمقارنة مع معظم الدول الأوروبية الأخرى».

ويقول خبراء الاقتصاد في «أليانز» إنه «بحسب «دراسة الإعسار التجاري» الخاصة بشركة أليانز، فإنه من المرجح أن يتسبب الضعف الاقتصادي المستمر، والتحديات الهيكلية، وظروف التمويل الأكثر صرامة، في أن تتعرض المزيد من الشركات الألمانية لصعوبات مالية في عام 2024.

وبحسب الدراسة، فمن المحتمل أن يزداد عدد حالات الإعسار بين الشركات الألمانية بنسبة 13% في عام 2024، بالمقارنة مع العام السابق.

ومن جانبه، قال ميلو بوجيرتس، رئيس شركة «أليانز تريد» في المنطقة الناطقة باللغة الألمانية: «لقد بدأت هذه الزيادة بالفعل، ولا سيما خلال النصف الثاني من عام 2023».

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