البتكوين تتجاوز 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021

المصدر: دبي - وكالات

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واصلت عملة البتكوين المشفرة رحلتها صعودياً وارتفعت الأربعاء، حيث تجاوزت 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021، مع إقبال المستثمرين على تداولها.

وارتفع سعر العملة المشفرة بنسبة 6 % ليصل إلى 60391.10 دولاراً، وفقاً Coin Metrics. وفي وقت سابق، ارتفعت البتكوين إلى 60734.42 دولاراً، ولكنها لا تزال دون أعلى مستوى لها على الإطلاق عندما سجلت 68982.20 دولاراً.

ويتوقع المستثمرون أن تسجل رقماً قياسياً جديداً بعد إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة والذي مهد تاريخياً الطريق لارتفاع كبير في الأشهر التالية، بالإضافة إلى حدث تنصيف البتكوين القادم، والذي يتوقع أن يصعد بأسعار العملة المشفرة، بحسب شبكة «سي إن بي سي».

ووصل سعر البتكوين، في آخر تداول، إلى 59259 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2020، بينما ارتفع الإيثريوم بنسبة 2.2 % إلى 3320 دولاراً، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في عامين، وفق «رويترز».

وتأتي هذه الزيادة في سعر البتكوين بدعم من إعلان شركة MicroStategy، التي يديرها مايكل سايلم، استحواذها على 3000 بتكوين إضافية، بمبلغ إجمالي قدره 155 مليون دولار، وبسعر متوسط قدره 51813 دولاراً بين 15 و25 فبراير.

وبذلك يصبح إجمالي حيازة الشركة 193000 بتكوين، بقيمة إجمالية قدرها 6.09 مليارات دولار، وبسعر متوسط قدره 31544 دولاراً، لتصبح شركة MicroStategy أكبر شركة مُدرجة للعامة تمتلك عملة البتكوين في العالم.

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