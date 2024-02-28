الأسهم الأوروبية تتراجع بسبب ضعف أرباح الشركات.. ونيكاي الياباني يلتقط الأنفاس

المصدر: عواصم - (رويترز)

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تراجعت الأسهم الأوروبية الأربعاء، إذ نال ضعف أرباح مجموعة من الشركات من المعنويات، بينما تترقب الأسواق العالمية بيانات التضخم التي ستصدر هذا الأسبوع في الولايات المتحدة وأوروبا للحصول على أدلة جديدة حول توقعات أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة خلال التداولات.

وانخفض المؤشر الفرعي لشركات التكنولوجيا 0.6 بالمئة متأثراً بنزول سهم شركة إيه.إس.إم إنترناشونال الهولندية لصناعة معدات أشباه الموصلات اثنين بالمئة بعد تراجع إيرادات الربع الرابع على أساس سنوي.

ولم تحقق شركة ريكيت البريطانية صافي المبيعات المتوقع للربع الرابع، وأرجعت ذلك إلى انخفاض مبيعات المنتجات المرتبطة بموسم البرد والإنفلونزا. وتراجعت أسهم شركة السلع الاستهلاكية 8.8 بالمئة في حين تراجع مؤشر شركات السلع الشخصية والمنزلية عموماً 0.7 بالمئة، مما أدى إلى خسائر في القطاع.

وهوى سهم شركة وورلدلاين الفرنسية لخدمات المدفوعات والمعاملات 13.4 بالمئة بعد إعلانها عن خسارة سنوية قدرها 1.15 مليار يورو (1.25 مليار دولار).

اليابان

تراجع المؤشر نيكاي الياباني عن أعلى مستوى له على الإطلاق، والذي سجله في الجلسة السابقة، وسط مؤشرات فنية على أن المكاسب التي حققها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وتجاوزت تسعة بالمئة جاءت سريعة بشكل مبالغ فيه.

واختتم نيكاي التداولات منخفضاً 0.08 بالمئة عند 39208.03 نقاط. وسجل المؤشر في الجلسة السابقة أعلى مستوى على الإطلاق خلال يوم تداول عند 39426.29 وكذلك أعلى مستوى إغلاق عند 39239.52 نقطة.

وبشكل عام، كان السوق متأرجحاً إلى حد ما، إذ تراجع 120 سهماً وصعد 104، فيما ظل سهم واحد على استقرار.

وتسبب سهمان من الأسهم القيادية، هما فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو ومجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة، في خسارة المؤشر 45 نقطة، وتجاوز هبوطهما إجمالي تراجع نيكاي الذي بلغ 32 نقطة.

وفي الوقت نفسه، قفز سهم دي إن.إيه للتجارة الإلكترونية والألعاب 24 بالمئة على خلفية أنباء بأنها ستقدم لعبة جديدة للهواتف المحمولة تعتمد على بطاقات تداول بوكيمون.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.13 بالمئة.

ومن بين مؤشرات القطاعات الفرعية ببورصة طوكيو وعددها 33.

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