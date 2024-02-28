«إكسبديا» الأمريكية تعتزم شطب 1500 وظيفة

المصدر: (واشنطن - د ب أ )

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة السياحة والسفر الأمريكية «إكسبديا جروب» اعتزامها شطب نحو 1500 موظف في إطار عملية إعادة هيكلة مؤسسية وتكنولوجية.

وقالت الشركة: «من المتوقع أن تسفر عمليات إعادة الهيكلة عن تخفيض لقوة العمل يؤثر على حوالي 1500 موظف. وقد بدأ إبلاغ الموظفين الذين تشملهم الإجراءات بالفعل اعتباراً من 26 فبراير». وتتوقع الشركة وصول إجمالي تكلفة عملية إعادة الهيكلة خلال العام الحالي ما بين 80 و100 مليون دولار. وقالت الشركة إن هذه التكلفة تشمل مكافآت نهاية الخدمة والتعويضات للموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم.

وفي وقت سابق أعلنت إكسبديا جروب اعتزام بيتر كيرن الرئيس التنفيذي التقاعد 13 مايو المقبل، لكنه سيظل في الشركة كنائب لرئيس مجلس الإدارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز