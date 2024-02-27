مجموعة علي بابا تقود جولة تمويل جديدة لشركة ذكاء اصطناعي صينية

المصدر: د ب ا

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قادت مجموعة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الصينية العملاقة علي بابا جروب هولدنغز أكبر جولة تمويل مفردة لإحدى شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة. وتشير أحدث حلقة من مسلسل الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها المجموعة الصينية إلى أنها عادت مجددا لاستخدام أموالها لاستغلال فرص النمو.

وانضمت علي بابا إلى تنسنت هولدنغز وشركات تكنولوجيا أمريكية مثل مايكروسوف كورب في المراهنة الكثيفة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تعمل بها منصة المحادثة الآلية شات جي.بي.تي. وضخت علي بابا مليار دولار في شركة مونشوت أيه.آي الناشئة للذكاء الاصطناعي التي يبلغ عمرها عام واحد فقط، وزادت قيمتها السوقية ثماني مرات إلى حوالي 5ر2 مليار دولار، بحسب مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إن قائمة المستثمرين في مونشوت تضم أيضا شركات لونغ زد هونغشان الذراع الاستثمارية لشركة توصيل الأطعمة للمنازل ميتوان.

تأسست شركة مونشوت في مارس 2023 وهي من أشهر الشركات الناشئة في الصين والتي تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي، على أمل أن تصبح مثل شركة أوبن أيه.آي الأمريكية المطورة لمنصة شات جي.بي.تي. وفي نوفمبر الماضي أطلقت مونشوت منصة المحادثة الآلية بالذكاء الاصطناعي التابعة لها باسم كيمي. ومنذ ذلك الوقت أطلقت أيضا منصة للمطورين لتطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي تتوافق مع نموذجها. وعندما جمعت مونشوت أول جولة تمويل لها كانت قيمتها السوقية تبلغ 300 مليون دولار فقط.

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