تراجع تضخم أسعار المتاجر البريطانية لأدنى مستوى في عامين

المصدر: لندن - (د ب أ)

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أعلن اتحاد التجزئة البريطاني الثلاثاء، أن تضخم أسعار المتاجر تراجع لأدنى مستوى خلال نحو عامين في فبراير.

وسجل مؤشر أسعار المتاجر زيادة بواقع 2.5% على أساس سنوي في فبراير، وهي أبطأ من زيادة بنسبة 2.9% تحققت في يناير. وكان هذا أدنى مستوى منذ مارس 2022. كما كان المعدل أقل من متوسط الثلاثة أشهر الذي تبلغ نسبته 3.3%.

وأظهرت البيانات أن التضخم في الأسعار غير الغذائية ظل مستقراً عند 1.3%، وهو أقل مستوى منذ يناير 2022. وفي الوقت نفسه، تباطأ التضخم في الأسعار الغذائية إلى 5 % من 6.1% قبل شهر.

ووصل المعدل لأدنى مستوى منذ مايو 2022. وبالمثل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الطازجة بوتيرة أبطأ بنسبة 3.4% مقابل زيادة بواقع 4.9%.

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