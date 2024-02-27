تراجع أرباح «بوما» للملابس والأحذية الرياضية 42% في 3 أشهر

المصدر: شتوتجارت - (د ب أ)

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أعلنت شركة بوما الألمانية للملابس والأحذية والإكسسوارات الرياضية الثلاثاء، أن صافي الدخل في الربع الأخير تراجع بواقع 42.3% إلى 800 ألف يورو (868 ألفاً و500 دولار) من 1.4مليون يورو العام السابق.

ووصلت الأرباح للسهم 0.01 يورو، مثل العام السابق عليه. ويعكس التراجع في صافي الدخل في الأساس نتائج مالية ضعيفة.

غير أن النتائج التشغيلية أو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب، قفزت بواقع 133 % إلى 94.4 مليون يورو من 40.5 مليون يورو في العام السابق عليه. وتحقق التحسن من خلال هامش الأرباح الإجمالي والانضباط الصارم في التكاليف. وتحسن هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب ليسجل 4.8% من 1.8% العام السابق عليه.

وتراجعت مبيعات مجموعة بوما بواقع 9.8% إلى 1.98 مليار يورو. وبالعملة الثابتة، تراجعت المبيعات بواقع 4 %.

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