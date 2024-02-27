1.15 مليار دولار إيرادات «زوم» في الربع الرابع بارتفاع 2.6%

المصدر: كاليفورنيا - (د ب أ)

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تواصل خدمة مؤتمرات الفيديو «زوم» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها تنمية أعمالها حتى بعد نهاية النمو الهائل الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 2.6% على أساس سنوي إلى حوالي 1.15 مليار دولار في الربع الماضي، حسبما ذكرت «زوم». وكان المحللون يتوقعون 1.13 مليار دولار في المتوسط. وكانت المحصلة النهائية هي ربح قدره 299 مليون دولار بعد خسارة قدرها 104 ملايين دولار في العام السابق.

وشهدت «زوم» نمواً هائلاً أثناء الجائحة مما أجبر الكثيرين على العمل والتعلم من المنزل. وفي غضون ذلك، عادت العديد من الشركات جزئياً على الأقل إلى العمليات المكتبية.

وفي هذه الحالة، تحاول «زوم» تغطية احتياجات الاتصال الأوسع لعملائها، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية الصوتية.

كما أعلنت زوم عن إعادة شراء أسهم بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار.

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