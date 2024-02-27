ارتفاع الأسهم الأوروبية واستقرار اليابانية وسط عمليات جني أرباح

المصدر: عواصم - (رويترز)

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ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً الثلاثاء بقيادة مكاسب أسهم قطاع الموارد الأساسية وتحسن توقعات الأرباح، بينما يترقب المستثمرون ومحافظو البنوك المركزية بيانات للتضخم هذا الأسبوع يمكن أن تغير مسار أسعار الفائدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة خلال التداولات.

وقادت أسهم الموارد الأساسية مكاسب القطاعات، إذ سجلت قفزة 1.2 بالمئة مع ارتفاع أسعار الذهب مستفيدة من تراجع الدولار.

وفي تحديث لشركة بوما قالت إنها تتوقع أداء ضعيفاً في النصف الأول من عام 2024، لكنها ملتزمة بالأهداف السنوية التي أعلنتها في يناير . وزاد سهم شركة الملابس الرياضية الألمانية 0.5 بالمئة.

وقفز سهم مجموعة بويج الفرنسية التي تتباين أعمالها في مجالي البناء والاتصالات خمسة بالمئة بعد الإعلان عن أرباح تشغيل سنوية أعلى من المستهدفة، إذ عوض الأداء الجيد في جميع القطاعات تقريباً تراجع أعمالها في قطاع العقارات.

وصعد سهم أبردن البريطانية لإدارة الأصول 7.5 بالمئة إلى قمة المؤشر ستوكس 600، إذ وضعت خططاً لمواصلة تخفيضات كبيرة في التكاليف لإنعاش الأداء.

وفي الوقت نفسه، هوت أسهم سيب الفرنسية 4.6 بالمئة بعدما باعت بيجو إنفيست حصة في الشركة المصنعة للأجهزة والمعدات المنزلية.

ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات السلع المعمرة وثقة المستهلكين وأسعار المنازل في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على استقرار تقريباً الثلاثاء، متخلياً عن معظم مكاسبه المبكرة مع إقبال المستثمرين على بيع أسهم شركة أدفانتست ذات الوزن الثقيل في مجال الرقائق لجني الأرباح.

واختتم نيكاي التداولات مرتفعاً 0.01 بالمئة إلى 39239.52 نقطة. وقفز المؤشر بما يصل إلى 0.5 بالمئة إلى مستوى غير مسبوق عند 39426.29 نقطة في وقت سابق من الجلسة.

وكان أداء الأسهم المرتبطة بالرقائق عنصراً أساسياً دفع نيكاي لتجاوز أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في آخر يوم تداول من عام 1989.

وبدد سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق مكاسبه المبكرة لينخفض 2.12 بالمئة، مما كان له الأثر الأكبر على المؤشر نيكاي. كما تراجع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 0.3 بالمئة.

وفي الوقت نفسه، صعد سهم شركة تصنيع معدات الرقائق طوكيو إلكترون 0.72 بالمئة وزاد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا 2.44 بالمئة.

وارتفع قطاع البنوك 1.69 بالمئة مما قاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا للصعود 0.18 بالمئة ليغلق عند 2678.46 نقطة.

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