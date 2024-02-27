«وول ستريت» مستقرة قبيل بيانات مهمة والأسهم اليابانية تحلّق

المصدر: (عواصم - رويترز)

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فتحت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية دون تغير يذكر، أمس، بعد ارتفاع حاد بقيادة شركات الذكاء الاصطناعي، في ظل عودة تركيز المستثمرين على احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر داو جونز 13.26 نقطة، أو 0.03 %، إلى 39144.79 نقطة. واستهل مؤشر ستاندرد آند بورز 500، التعاملات على ارتفاع 4.20 نقاط، أو 0.08 %، إلى 5093.00 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك 17.63 نقطة، أو 0.11 %، إلى 16014.45 نقطة. وحلقت الأسهم اليابانية إلى مستويات قياسية للجلسة الثانية على التوالي، مدعوماً بأداء جيد لقطاع الأدوية، لكن جني الأرباح حد من الصعود. وأنهى مؤشر نيكاي التداول مرتفعاً 0.35 %، إلى مستوى إغلاق جديد عند 39233.71 نقطة.

كما أنهى مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، التداول مرتفعاً 0.5 %، عند 2673.62 نقطة.

واستهلت الأسهم الأوروبية التعاملات على انخفاض، بعدما فقدت السلع الأولية المقومة بالدولار جاذبيتها أمام ارتفاع العملة الأمريكية، في حين ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الرئيسة، المتوقع صدروها هذا الأسبوع في منطقة اليورو والولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 %، خلال التعاملات، بعد إغلاق السوق الأوروبية الأوسع نطاقاً عند مستوى قياسي مرتفع يوم الجمعة. وقاد المؤشر الفرعي للموارد الأساسية الخسائر، بانخفاضه 1.4 %، تلته أسهم شركات النفط والغاز، التي تراجعت 0.8 %.

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