«جنرال موتورز» تتعاون مع علامات فارهة للعودة إلى السوق الأوروبية

المصدر: (ديترويت - د ب أ )

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبحث شركة صناعة السيارات الأمريكية العملاقة جنرال موتورز، عن شراكة مع بعض أكبر شركات العلامات التجارية الفارهة في أوروبا، للعودة مجدداً إلى السوق الأوروبية التي تكاد تكون غائبة عنها منذ سنوات. وقالت جاكلين ماكوايد المدير الإداري لجنرال موتورز في أوروبا في إيجاز صحفي بالعاصمة الفرنسية باريس: «منفتحون على التعاون مع علامة تجارية أوروبية فارهة كجزء من جهود الشركة للتوسع في المنطقة»، مضيفة أنها تعتزم طرح طرز وعلامات تجارية إضافية من سيارتها الفارهة كاديلك.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن وجود جنرال موتورز تراجع في أوروبا وبخاصة بعد بيع شركة سيارات أوبل الألمانية وتابعتها البريطانية فوكسهول والتي أصبحت الآن جزءاً من مجموعة ستيلانتس للسيارات في 2017، وذلك بعد عقدين من خسائر الشركة الألمانية. ونجحت ستيلانتس التي تضم مجموعة من شركات السيارات الأمريكية والأوروبية، مثل كرايسلر، وبيجو ستروين، وفيات في تحويل شركة أوبل إلى الربحية خلال أقل من عام. واختارت جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، علامتها التجارية كاديلاك للعودة إلى السوق الأوروبية. ومن المقرر فتح باب الحجز لسيارتها الكهربائية كاديلاك ليريك من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) في فرنسا خلال الشهر المقبل، بعد بدء بيعها في سويسرا والسويد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز