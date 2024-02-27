ارتفاع الدولار يطفئ بريق الذهب

المصدر: (نيويورك - (رويترز)

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تراجعت أسعار الذهب، أمس، تحت ضغط ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون مزيداً من الدلائل على التوقيت الذي سيعلن فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، عن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2030.9 دولاراً للأوقية خلال التداولات. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2040.6 دولاراً للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 %، ما يجعل السبائك المسعرة بالدور أعلى تكلفة للمشترين الأجانب.

في الأسبوع الماضي، قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر، إنه «ليس في عجلة من أمره» لخفض أسعار الفائدة، ما أكد رهانات المستثمرين على أن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية لن تتم قبل يونيو.

وفي الوقت نفسه، فإن زيادة الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، تدفع المستثمرين إلى مبادلة ممتلكاتهم في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.4 % إلى 896.95 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.3 % إلى 968.23 دولاراً. وهبطت الفضة 0.4 % إلى 22.86 دولاراً للأوقية.

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