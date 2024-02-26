النفط يتحول للارتفاع وسط توقعات بتعطل الشحن

المصدر: لندن - رويترز

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قال محللون إن أسعار النفط ارتفعت في التعاملات الأمريكية المبكرة اليوم الاثنين بسبب توقعات بتقلص الإمدادات ومخاطر تعطل الشحن.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.66 % إلى 82.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 1617 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتا أي 0.9 إلى 77.18 دولار.

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب "نعود على ما يبدو إلى التركيز على العرض.... الطلب قوي جدا، وفي نهاية المطاف، يتعلق الأمر بالعرض والطلب".

وقال فلين إن من المتوقع أيضا أن تبدأ المصافي في استعادة قدرتها الإنتاجية في مارس بعد الانتهاء من عمليات الإصلاح المقررة في المصافي الأمريكية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي إن معدل استخدام مصافي التكرير في الولايات المتحدة بلغ 80.6 % من طاقتها في الأسبوعين الماضيين.

وتراوح سعر تداول النفط بين 70 و90 دولارا للبرميل منذ نوفمبر ، إذ بدد ارتفاع الإمدادات الأمريكية والمخاوف من ضعف الطلب الصيني تخفيضات إمدادات "أوبك+".

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