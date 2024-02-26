القوات الروسية تدمر 17 نقطة تمركز أوكرانية و4 مراكز للتحكم بالطائرات المسيرة

المصدر: د ب ا

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أعلن المتحدث باسم مجموعة "الشرق" القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية، ألكسندر جوردييف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الاثنين، أن وحدات المجموعة دمرت 17 نقطة تمركز مؤقت وأربعة مراكز للتحكم في الطائرات المسيرة ومستودع ذخيرة ميدانية تابعة للجيش الأوكراني في جنوب دونيتسك.

وأكد المسؤول العسكري "نفذت نيران الطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجمات على معاقل ومجموعات أفراد لواء المشاة الميكانيكي رقم 58، واللواء الميكانيكي رقم 72، وألوية الدفاع الإقليمي 102 و108 و128 التابعة للجيش الأوكراني بالقرب من أوروزاينوي، ونوفودونتسكوي، وأوجليدار، وستارومايورسكوي"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال جوردييف "تم تدمير 17 نقطة تمركز مؤقت وأربعة مراكز للتحكم في الطائرات المسيرة ومستودع للذخيرة الميدانية".

وأضاف جوردييف أن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني في تلك المنطقة بلغ دبابتين وثلاث مركبات مدرعة ومركبة قتالية من طراز "جراد" الراجمة للصواريخ ومحطة حرب إلكترونية وطائرتين مسيرتين وسبع وحدات من معدات السيارات.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.

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