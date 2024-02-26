أسعار الكاكاو تهدد عشاق الشوكولاتة

المصدر: (دوسلدورف - د ب أ)

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منذ أن قفز سعر طن الكاكاو الخام في «بورصة لندن للسلع» في الآونة الأخيرة إلى مستوى قياسي، يقل قليلاً عن 5000 يورو (5960 دولاراً)، فإن لدى محبي الشوكولاتة سبباً للقلق. وقبل عام واحد فقط كان السعر 2500 يورو، مقارنة مع 4000 يورو الشهر الماضي.

وقال ناطق باسم شركة تصنيع الشوكولاتة الألمانية، ريتر سبورت: «سعر كيلو الكاكاو أغلى 3 يوروهات عما كان عليه قبل عام». وأضاف: «يمكن لأي شخص أن يستنتج بنفسه ما يعنيه هذا لتكاليف إنتاج لوح شوكولاتة يزن 100 جرام، الذي يحتوي ما بين 35% و70% من الكاكاو، لكننا نقيم حالياً الوضع كله».

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