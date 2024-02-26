الذكاء الاصطناعي يحلل محتوى ساعة فيديو في 30 ثانية!

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية غوغل، أن أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي التي طورتها تسمح للمستخدم بتحليل كمية ضخمة من البيانات بسرعة، إذ تستطيع مشاهدة وتحليل تسجيل فيديو مدته ساعة أو تسجيل صوتي مدته 11 ساعة، أو نص يضم 700 ألف كلمة.

وأعلنت غوغل في رسالة عبر الإنترنت، أنها اختبرت آخر تحديث لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي جيمني أيه.آي التابعة لها بتكليفها بالبحث عن «لحظات كوميدية» في التفريغ النصي لمحادثات بعثة رحلة سفينة الفضاء الأمريكية أبولو11 إلى القمر، التي جاءت في 400 صفحة.

وخلال نصف دقيقة تمكنت جيمني 1.5 من استخراج 3 عبارات فكاهية في المحادثات، مع تقديم السياق الذي يجعل عبارة معينة تبدو مضحكة.

ولإثبات قدرتها على فهم الأمور في سياقها، استجابت المنصة لرسم تم تحميله لحذاء بربطها باللحظة التي خطا فيها رائد الفضاء نيل أرمسترونج أول خطوة له على سطح القمر.

وإلى جانب معالجة النصوص والشفرات والتسجيلات الصوتية، فإن التحديث الأخير يمكن أن يسمح بالبحث عن عناصر مرئية معينة في كمية ضخمة من اللقطات، دون أن يحتاج أي شخص لمشاهدة هذه اللقطات بالكامل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز