وفاة زونغ تشينغهو أحد أغنى رجال الأعمال الصينيين

المصدر: (بكين - أ ف ب)

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توفي زونغ تشينغهو الذي كان في العام 2010 أغنى رجل في الصين، على ما أفادت شركته. ويعتبر تشينغهو مؤسس مجموعة «واهاها» المتخصصة في المياه المعبأة والمشروبات الغازية والشاي وغيرها من المنتجات.

وأوضحت الشركة في منشور عبر منصة «ويبو» أن تشينغهو توفي عن 79 عاماً، بعدما «أثبت العلاج الذي كان يتلقاه لأحد الأمراض أنه غير فعّال». ودخل زونغ تشينغهو عالم الأعمال في سن الأربعين، وبدأ يبيع المشروبات الغازية للأطفال.

وعانى في مرحلة معينة من ضائقة مالية أجبرته على النوم تحت جسر في بكين لعجزه عن تحمل تكاليف الإقامة في فندق، وفق وسائل إعلام. وأصبح تشينغهو في العام 2010 أغنى رجل في الصين بثروة 8 مليارات دولار، وفق «فوربس»، واحتل العام الماضي المرتبة 53 في قائمة أبرز الأثرياء الصينيين بثروة 5.9 مليارات دولار.

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