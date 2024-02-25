الصين ملتزمة بتعهداتها عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد وانغ وين تاو وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية أن بلاده ملتزمة بالوفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، وتعهدت بمواصلة رفع مستوى الانفتاح وتعزيز التنمية عالية الجودة للاقتصاد المحلي. وأشار وانغ وين تاو إلى أهمية الانفتاح من أجل الإصلاح والتنمية، منوهاً بالتقدم الكبير الذي أحرزته بلاده في الانفتاح على العالم الخارجي وتعميق الإصلاحات المحلية.

وأعلنت الصين عن تقديم مبلغ 450 ألف دولار أمريكي دعماً لأقل البلدان نمواً في منظمة التجارة العالمية وبرنامج الانضمام (المعروف أيضاً باسم مشروع الصين). وذلك خلال اجتماع المائدة المستديرة الثانية عشرة للصين حول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، الذي عقد في أبوظبي عشية انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية خلال حضوره الاجتماع، أهمية دور الصين في المنظمة، مشيراً إلى أن الصين تسعى إلى تعزيز القدرة المؤسسية للأعضاء الطامحين للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وفهمهم لقواعد منظمة التجارة العالمية وعملياتها.

وأكد وانغ وين تاو أن مشروع الصين خلال السنوات العشر الماضية حقق نتائج مثمرة، حيث ساعدت 8 دول من أقل البلدان نمواً على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وشدد على أهمية التعاون الدولي لتحقيق تنمية حقيقية وجيدة للجميع.

إلى ذلك أعربت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا عن تقديرها للحكومة الصينية بالتزامها عن طريق «برنامج الصين».

الجدير بالذكر أن مشروع الصين بدأ في يوليو 2011 في إطار مبادرة المعونة من أجل التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية، ويهدف إلى تمكين أقل البلدان نمواً من الاندماج بشكل أفضل في الاقتصاد العالمي من خلال تعزيز مشاركتها في أنشطة منظمة التجارة العالمية ومساعدة البلدان التي لم تنضم بعد إلى المنظمة.

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