النتائج القوية تصعد بمؤشرات «وول ستريت» 1 %

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية، أول من أمس، في ختام جلسات الأسبوع، فيما تواصل زخم النتائج القوية وإعلان «إنفيديا» نتائج أعمال قوية للربع الرابع من العام الماضي، وارتفاع قيمة الأسهم السوقية للشركة إلى تريليوني دولار، لكن الأسهم تعرضت لضغوط مع تراجع التوقعات بشأن وتيرة خفض الفيدرالي للفائدة خلال العام الجاري.

وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر «داو جونز» 0.15% أو 62 نقطة عند 39131 نقطة، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 1.3%، عقب تحقيق الإغلاق القياسي الـ 14 له منذ بداية العام.

وسجل ستاندرد آند بورز، الإغلاق القياسي الـ 13 منذ بداية 2024، حيث أنهى التعاملات عند 5088 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت 1.65%، وأنهى «ناسداك» تداولات الأسبوع مرتفعاً 1.4%، لكنه تراجع خلال الجلسة 0.3% أو 44 نقطة عند 15996 نقطة.

وخلال التعاملات، تجاوزت القيمة السوقية لـ«إنفيديا» تريليوني دولار للمرة الأولى على الإطلاق، قبل أن يقلص سهم صانعة الرقائق مكاسبه، وينهي مرتفعاً 0.35% عند 788.17 دولاراً (الإغلاق القياسي الـ 22 منذ بداية العام). وفي الأسواق الأوروبية، صعدت قيمة مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 0.45% عند 497.2 نقطة، ليحقق المؤشر ثاني إغلاق قياسي على التوالي، ويرتفع خلال الأسبوع 1.15%، مواصلاً سلسلة مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.3% عند 7706 نقاط، وحقق مؤشرا «كاك» الفرنسي و«داكس» الألماني الإغلاق القياسي الـ 11 لهما منذ بداية العام عند 7966 نقطة، بزيادة +0.7% و17419 نقطة بارتفاع 0.3% على التوالي.

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