مقتل عنصرين من الحرس الوطني الأمريكي في تحطم مروحية

المصدر: د ب ا

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لقي اثنان من أفراد الحرس الوطني الأمريكي حتفهما، بعد تحطم مروحية عسكرية، بشمال شمال ولاية "ميسيسيبي" خلال رحلة تدريب روتينية.

وذكر الحرس الوطني في ولاية "ميسيسيبي" أن المروحية طراز "إيه إتش-64 أباتشي" تحطمت حوالي الساعة الثانية مساء، في منطقة غابات، بالقرب من "بونفيل" في مقاطعة "برنتيس"، حسب شبكة "إيه.بي.سي نيوز" الأمريكية اليوم السبت.

وذكر حاكم ولاية "ميسيسيبي"، تات ريفيز أن اثنين من أفراد الحرس الوطني، على متن المروحية، لقيا حتفهما في الحادث أمس الجمعة.

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