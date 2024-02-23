شركات الذكاء الاصطناعي تدفع «وول ستريت» إلى مستويات قياسية

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات أمس، بعد أن عززت نتائج وتوقعات جيدة أعلنتها شركة إنفيديا صعوداً بقيادة شركات الذكاء الاصطناعي دفع بورصة وول ستريت إلى مستويات غير مسبوقة هذا العام.

ومع تقييم بيانات اقتصادية في ظل صدور نتائج أعمال قوية من شركات التكنولوجيا صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.8% أو 303 نقاط عند 38916 نقطة خلال التعاملات، وزاد ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.55% أو 77 نقطة عند 5058 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك 2.4% أو 377 نقطة عند 15958 نقطة. وعقب نتائج الأعمال الفصلية، صعد سهم «إنفيديا» 14% عند 769.5 دولاراً، بعد إعلان ارتفاع الإيرادات 265% على أساس سنوي إلى 22.10 مليار دولار.

وحقق النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة نمواً خلال فبراير مدفوعاً بالقطاع الصناعي، وسط تحسن في سلاسل التوريد وظروف الطلب، حيث ارتفعت الطلبيات الجديدة لأعلى مستوى منذ مايو 2022.

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