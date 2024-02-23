أزمة بوينغ قد تفتح المجال أمام صناعة الطائرات الصينية للتحليق

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يزدهر الطلب على السفر الجوي في جنوب وجنوب شرق آسيا، وهي مناطق أقل حساسية للتوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وقد تكون أزمة بوينغ 737 ماكس هي الفرصة التي طال انتظارها لصانع الطائرات التجارية الصيني الأول.

وتأتي الضربة التي لحقت بسمعة بوينغ، بعد انفجار باب طائرة ماكس 9 في بينما كانت تحلّق في الجو، على متن رحلة طيران ألاسكا الشهر الماضي، في الوقت الذي تستعد فيه شركة صناعة الطائرات التجارية الصينية «كوماك» للدفع بنطاق أعمالها إلى الخارج.

ويعد هذا الأسبوع مهماً جداً لشركة صناعة الطائرات، ومنها الطائرة سي 919 ذات الممر الواحد، وشاركت شركة كوماك لأول مرة في معرض طيران جوي دولي في سنغافورة الثلاثاء، كما وقعت طلبية مهمة من شركة تيبت إيرلاينز لشراء 40 طائرة C919 و 10 طائرات أصغر حجماً من طراز أيه آر جيه 21.

ومنذ فترة طويلة، تسعى بكين إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الأساسية، بما في ذلك صناعة الرقائق الإلكترونية وتصنيع الطائرات. وقد أحرزت تقدماً ملحوظاً في مجال الطيران. بعد أكثر من عقد من الاستثمار والتطوير في هذا القطاع، قامت شركة صناعة الطائرات التجارية الصينية «كوماك» بإدخال طائرة C919 التي تتسع لـ 164 مقعداً إلى الخدمة العام الماضي. وقام نموذجان من طائراتها، هما C919 و ARJ21، برحلات جوية خارج البر الرئيسي الصيني إلى هونغ كونغ في ديسمبر.

تلقت الطائرة طلبيات سريعة من شركات الطيران المحلية مثل خطوط «شرق الصين»، المشتري الأول الذي يستخدم الطائرة لرحلات بين بكين وشنغهاي - ومجموعة «إتش إن أيه» للطيران، الشركة الأم لطيران هاينان والتي تدير 12 شركة طيران.

لكن حتى الآن، فإن فكرة تحدي الاحتكار المزدوج لايرباص وبيوينغ تبدو بعيدة تماماً، إن لم تكن مستحيلة. وبداية، فإنه حتى إنتاج الطائرة سي 919 لا يزال يعتمد على بعض المكونات الرئيسية التي يتم تصنيعها في أوروبا والولايات المتحدة. وإن كان التدقيق المتزايد على بوينغ بعد حادث يناير، والمخاوف الأوسع حول ثقافتها المؤسسية والهندسية، قد يدفع شركات الطيران ذات الرحلات المتكررة إلى الصين إلى التفكير في شركة كوماك.

وشدّدت هيئات الطيران التنظيمية الأمريكية عمليات التفتيش على طائرات 737 ماكس، أكثر طائرات بوينغ شهرة. ومنعت الشركة من زيادة إنتاجها للطائرة، فيما تقل احتمالية قيام شركات الطيران الأمريكية والأوروبية بشراء طائرات صينية.

لكن الطلب على السفر الجوي يزدهر في جنوب وجنوب شرق آسيا، وهي مناطق أقل حساسية لتوترات الولايات المتحدة والصين، حيث تشهد شركات الطيران منخفضة التكلفة توسعاً سريعاً. وهذا يعني أن شركة كوماك الصينية قد تجد مشترين خارج الصين بشكل أسرع مما كان متوقعاً.

وتتزايد الحاجة لدى شركات الطيران الصينية لإيجاد بديل لشركة بوينغ، التي تربطها علاقات وثيقة بالحكومة الأمريكية، مع تصاعد الصدامات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين. وبالإضافة إلى ذلك، ستتحقق وفورات في التكلفة: حيث يُقدر أن تكلفة طائرة C919 تقل بنحو الربع على الأقل عن الطائرات المستوردة. وبما أن شركات الطيران الثلاث الكبرى، طيران الصين وطيران جنوب الصين وطيران شرق الصين، مملوكة للدولة أيضاً، فإن التوفير الناتج قد يكون أكبر بكثير.

وهكذا، يبدو أن هذه فرصة نادرة لشركة كوماك للاستحواذ على حصة سوقية، وإن كانت محدودة، من احتكار إيرباص وبوينغ. وتجدر الإشارة في النهاية إلى أن شركة كوماك المملوكة للدولة تأسست بالمشاركة مع شركات منها شركة الألمنيوم الصينية المدرجة في شنغهاي، ومجموعة باوو للصلب الصيني، وشركة سينوكيم. ومن المتوقع أن تستفيد هذه الشركات من ذلك، بالإضافة إلى شركات الطيران المحلية.

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