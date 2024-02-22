سهم إنفيديا يقفز 15 % ويقود «إس آند بي» إلى مستوى تاريخي

المصدر: متابعة - محمود حسن

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ارتفعت ستاندرد آند بورز 500 الخميس 1.3 %، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بعد أن أعلنت شركة الرقائق العملاقة إنفيديا عن نتائج فصلية أقوى بكثير من المتوقع، ما أدى إلى رفع قطاع التكنولوجيا الأوسع.

بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب 2.23 %، وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 250 نقطة، أو 0.6 %. لتتوقف سلسلة خسائر وول ستريت التي استمرت ثلاثة أيام.

وقفزت أسهم إنفيديا نحو 15 ٪، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق متجاوزاً 775 دولارًا ، بعد أن قالت شركة الرقائق إن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة هائلة، بلغت 265 ٪ عن العام الماضي - مدفوعاً بأعمال الذكاء الاصطناعي المزدهرة. كما توقعت شركة إنفيديا، التي أصبحت واحدة من أكبر الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية، تحقيق مكاسب ممتازة أخرى في الإيرادات للربع الحالي، حتى مقابل التوقعات المرتفعة للنمو الهائل.

وكانت أسماء التكنولوجيا الأخرى أعلى أيضاً. اكتسبت ميتا وأمازون أكثر من 2 % لكل منهما. تقدمت مايكروسوفت ونتفلكس بأكثر من 1 %.

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