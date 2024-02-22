كوريا الجنوبية تجمد سعر الفائدة لمدة عام مع استمرار ارتفاع ديون الأسر

المصدر: سول - (د ب أ)

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جمد البنك المركزي الكوري الجنوبي سعر الفائدة الرئيسي للمرة التاسعة على التوالي، الخميس، وسط مخاوف بشأن اعتدال التضخم بشكل أبطأ من المتوقع وارتفاع ديون الأسر.

وأفادت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، بأن مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي، أبقى على سعر الفائدة بدون تغيير عند 3.5%، في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع.

وتمسك البنك بتجميد أسعار الفائدة في فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر ويناير، وذلك بعد أن رفع أسعار الفائدة سبع مرات متتالية منذ أبريل 2022 وحتى يناير 2023.

وجاء تجميد سعر الفائدة في الوقت الذي أظهر فيه اقتصاد كوريا الجنوبية علامات على انتعاش الصادرات، بينما لا يزال الإنفاق الاستهلاكي بطيئاً وسط تراجع الضغوط التضخمية.

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