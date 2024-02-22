نتائج إنفيديا تحلق بدعم الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «إنفيديا» ارتفاع أرباحها إلى 12.3 مليار دولار في الربع الأخير بفضل إيرادات قياسية مدفوعة بالطلب على رقائقها لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وسجلت شركة الرقائق العملاقة في وادي السيليكون إيرادات قياسية بلغت 22.1 مليار دولار في الربع الذي انتهى في أواخر يناير، وإيرادات قياسية بلغت 60.9 مليار دولار للسنة المالية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ في بيان «لقد وصلت الحوسبة المتسارعة والذكاء الاصطناعي التوليدي إلى نقطة تحول».

وأضاف «الطلب يتزايد في جميع أنحاء العالم عبر الشركات والصناعات والدول».

بلغت عائدات الشركة من وحدتها المتخصصة في حوسبة مراكز البيانات مستوى قياسياً عند 18.4 مليار دولار في الربع المنقضي، أي أكثر من أربعة أضعاف عائدات نفس الفترة من العام السابق.

كجزء من أرباح الربع الرابع، قالت الشركة إن وحدة مركز البيانات الخاصة بها نمت بنسبة 409% من 3.62 مليارات دولار التي أعلنت عنها خلال نفس الفترة من العام السابق. كان المحللون يتوقعون أن تسجل وحدة مركز بيانات انفيديا مبيعات بقيمة 17.06 مليار دولار في الربع المالي الرابع.

وقالت «إنفيديا» إنها تتوقع أن يصل إجمالي إيراداتها 24 مليار دولار في الربع الحالي، فيما بلغ متوسط ​​توقعات المحللين 21.9 مليار دولار.

وقفز سعر السهم 36% منذ بداية العام الجاري عند 674.72 دولار في بورصة نيويورك.

زادت قيمة «إنفيديا» السوقية بأكثر من 400 مليار دولار هذا العام، لتصل إلى 1.67 تريليون دولار، إذ يراهن المستثمرون على أن الشركة ستظل المستفيد الرئيسي من طفرة حوسبة الذكاء الاصطناعي.

وبدأت «إنفيديا»، التي شارك في تأسيسها الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ في عام 1993، كمزود لبطاقات الرسومات لمحبي ألعاب الكمبيوتر. ولكن صورتها تطورت في العامين الماضيين، عندما أثبتت تقنيتها براعتها في التعامل مع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي الثقيلة. أصبحت مسرعات «H100» الخاصة بالشركة أسطورية في عالم التكنولوجيا، في ظل تدافع العملاء للحصول على أكبر عدد ممكن منها، بحسب «بلومبرغ».

وتعد شركات مثل «أمازون» و«ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» و«غوغل» التابعة لـ«ألفابت» من أكبر عملاء «إنفيديا»، إذ تمثل ما يقرب من 40% من إيراداتها، كما تسارع إلى الاستثمار في أجهزة حوسبة الذكاء الاصطناعي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز