جيف بيزوس يبيع 50 مليون سهم في أمازون بـ8.5 مليار دولار

المصدر: نيويورك - بلومبرغ

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باع الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، 14 مليون سهم جديد من شركة «أمازون دوت كوم» بقيمة تناهز 2.4 مليار دولار، كما أنهى في 9 جلسات تداول فقط الخطة التي كشف عنها في وقت سابق من هذا الشهر لبيع ما يصل إلى 50 مليون سهم.

بيعت الدفعة الأخيرة من الأسهم في خطة بيزوس -والتي بلغت عائداتها الإجمالية 8.5 مليار دولار- على مدار ثلاثة أيام تداول كان آخرها أمس الثلاثاء، وفقاً لإفصاح.

قبل تنفيذ خطة البيع الكبيرة، لم يتخلص ثالث أغنى شخص في العالم من أسهم الشركة منذ عام 2021. كما لم يكشف بيزوس، الذي أسس «أمازون» ويمتلك شركة استكشاف الفضاء «بلو أوريجن» وصحيفة «واشنطن بوست»، عن خططه للعائدات.

وأعلن بيزوس في الثاني من نوفمبر الماضي أنه سينتقل إلى ميامي من منطقة سياتل، بعدما فرضت ولاية واشنطن ضرائب على أرباح رأس المال بنسبة 7% في عام 2022 -وهو أمر لا تطبقه فلوريدا- مما يعني أن انتقال بيزوس إلى هناك سيوفر له على الأرجح مئات الملايين من الدولارات في الضرائب.

جدير بالذكر أن صافي ثروة بيزوس يبلغ 191.3 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. ولم يستجب المتحدثون باسم «أمازون» وبيزوس فوراً لطلبات التعليق.

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