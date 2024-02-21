أسهم أوروبا تتراجع تحت وطأة نتائج أعمال محبطة

المصدر: فرانكفورت - (رويترز)

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تراجعت الأسهم الأوروبية الأربعاء متأثرة بانخفاض أسهم البنوك بعد صدور نتائج أعمال مخيبة للآمال من إتش.إس.بي.سي.

وتراجع قطاع الخدمات المصرفية واحدا بالمئة. وهوى سهم إتش.إس.بي.سي 7.2 بالمئة ويتجه لتكبد أكبر خسائره في يوم واحد منذ مارس 2020، وذلك بعد أن جاءت أرباحه السنوية دون توقعات المحللين، إذ طاحت كفة زيادة دخله من ارتفاع أسعار الفائدة مقابل كلفة ضخمة بثلاثة مليارات دولار بسبب تقييم حصته في بنك صيني.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة خلال التداولات.

ومن بين العوامل المؤثرة الأخرى، جاءت توقعات زيادة المبيعات العضوية لشركة جيه.دي.إي بيت في 2024 عند الحد الأدنى من هدفها على المدى المتوسط، مما دفع سهمها للانخفاض أربعة بالمئة.

وانخفض سهم جلينكور 4.1 بالمئة، مما قاد إلى خسارة 0.8 بالمئة في قطاع الموارد الأساسية، إذ أعلنت شركة التعدين نتائج أعمال محبطة وخفضت توزيعات الارباح للمستثمرين.

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