بنك إتش.إس.بي.سي البريطاني يسجل خسائر خلال الربع الأخير

المصدر: لندن - ( د ب أ )

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أعلن بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز البريطاني الأربعاء تسجيل خسائر قابلة للتوزيع على المساهمين بقيمة 153 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل أرباح بقيمة 4.38 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت خسائر السهم الواحد خلال الربع الأخير 0.01 دولار مقابل أرباح بقيمة 0.22 دولار للسهم قبل عام واحد.

في الوقت نفسه سجل البنك أرباح تشغيل قبل حساب الضرائب والفوائد خلال الربع الأخير بقيمة 977 مليون دولار مقابل أرباح تشغيل بقيمة 5.05 مليار دولار في العام السابق.

كما تراجعت إيرادات البنك البريطاني بنسبة 11% إلى 13.02 مليار دولار مقابل 14.65 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2022. وتراجعت أرباح فوائد القروض بنسبة 7% إلى 8.28 مليار دولار.

وفي بورصة هونج كونج للأوراق المالية ارتفع سعر سهم إتش.إس.بي.سي بنسبة 1.04 % إلى 63.30 دولار هونج كونج.

يأتي ذلك في حين قدم بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز البريطاني نظام مكافآت جديدا لأحدث الموظفين المنضمين إلى البنك الذي يعملون في وظائف معاونة، في إطار السعي لتحسين شفافية نظام المكافآت.

وبحسب النظام الجديد سيحصل هؤلاء الموظفون على مبالغ مالية تسمى «أجرا متغيرا بناء على الأهداف» والتي سيتم تحديدها باستخدام بيانات قياسية خارجية من البنوك الأخرى، وبيانات الأجور الداخلية المرتبطة بالوظائف المشابهة في بداية كل عام.

وقال متحدث باسم البنك إن «الأجر المتغير المستهدف تم تقديمه هذا العام لأغلب الزملاء من الدرجات الرابعة حتى الثامنة، لضمان وضوح وشفافية أكبر بشأن تأثير الأداء على تحديد الأجر المتغير».

يذكر أن الآلية الجديدة ستحل محل نظام المكافآت السابق حيث لم تكن هناك أرقام مكافآت محددة كأهداف لأغلب صغار الموظفين، وتدهورت أنظمة المكافآت في البنوك النظيرة للبنك البريطاني، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض على مستوى العالم ومخاطر الركود الاقتصادي في العديد من المناطق، مما أثر على نشاط عملاء البنوك.

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