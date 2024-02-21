بوتين يسمح لمصرف إكسبو بنك بشراء فرع «إتش.إس.بي.سي» الروسي

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قيام مصرف إكسبو بنك الروسي بشراء فرع بنك "إتش.إس.بي.سي هولدنجز" البريطاني في روسيا، بما يسمح لأكبر بنك في أوروبا بالخروج من السوق الروسية.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن إكسبو بنك المملوك للمستثمر إيجور كيم كان في مرحلة متقدمة من المحادثات لشراء فرع إتش.إس.بي.سي في روسيا قبل أن يشدد الكرملين القيود على خروج الشركات الغربية العاملة في قطاعي البنوك والطاقة من السوق الروسية في أغسطس 2022 في ظل العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا نتيجة بدء الحرب في أوكرانيا منذ أواخر فبراير 2022.

ونشر الكرملين المرسوم الرئاسي الذي يسمح بشراء إكسبو بنك لفرع البنك البريطاني على قاعدة البيانات القانونية الرسمية الروسية يوم الاثنين.

ومن غير الواضح ما إذا كان البنك الروسي سيتمكن من اتمام الصفقة بعد الحصول على الموافقة الرئاسية بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على البنك الروسي في ديسمبر الماضي.

يذكر أن إتش.إس.بي.سي الموجود مقره في لندن خرج من سوق التجزئة المصرفية الروسية قبل سنوات من الحرب الروسية في أوكرانيا. وبعد بدء الحرب أعلن البنك التوقف عن الدخول في صفقات جديدة في روسيا التي ظل فرع الخدمات المصرفية الاستثمارية يعمل فيها.

ومنذ فرض روسيا قيود على صفقات بيع فروع البنوك الغربية في روسيا، لم يوافق بوتين إلا على صفقة واحدة. ففي سبتمبر الماضي وافق على بين بنك إنتيسا أيه.أو التابع لمجموعة إنتيسا سان باولو المصرفية الإيطالية إلى مشتر محتمل لم يتم الكشف عن هويته.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز