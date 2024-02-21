ارتفاع مبيعات سيارات الركاب في أوروبا %11 خلال يناير

المصدر: (بروكسل - (د ب أ)

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ارتفعت مبيعات سيارات الركاب في أوروبا بنسبة 11% خلال يناير الماضي، إذ قامت شركات تصنيع السيارات مثل «فولكسفاجن» و«ستيلانتيس» بتوفير الطلبات المتراكمة بجانب انتعاش طلبيات شراء السيارات الكهربائية.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية قولها، إن عمليات تسجيل السيارات الجديدة ارتفعت لتصل إلى 1.02 مليون وحدة الشهر الماضي.

وشكلت نسبة السيارات الكهربائية بالكامل 11.9 % من إجمالي عمليات التسليم، وذلك بارتفاع عن نسبة 10.3% التي تم تسجيلها قبل عام، حيث تسعى شركات صناعة السيارات إلى إعادة تنشيط عمليات الشراء في ظل حرب الأسعار الطاحنة.

وبينما تستمر شركات تصنيع السيارات في الاستفادة من السجل الجيد للطلبيات، فمن المتوقع أن يكون التعافي والوصول إلى مستويات ما قبل تفشي جائحة كورونا، أكثر صعوبة هذا العام.

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