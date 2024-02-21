استقرار عالمي في أسعار الذهب رغم ارتفاع الدولار

المصدر: نيويورك - رويترز

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استقرت أسعار الذهب الثلاثاء على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، مع ترقب المستثمرين محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على مزيد من الدلائل بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة. واستقر السعر الفوري للذهب عند 2018.03 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2029.10 دولاراً للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات قرب أربعة بالمئة، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أقل جاذبية للمشترين الأجانب. ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يناير الأربعاء.

وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في كبح جماح التضخم في الولايات المتحدة، قالت رئيسة المركزي الأمريكي في سان فرانسيسكو ماري دالي إن «هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به» لضمان استقرار الأسعار. كما حذر مسؤول آخر في البنك من تأخر تخفيضات أسعار الفائدة لفترة طويلة.

وبددت بيانات أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين الأمريكية التي جاءت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي الآمال بشأن خفض سعر الفائدة الاتحادية في مارس . ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 893.16 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 946.41 دولاراً للأوقية. وهبطت الفضة 0.4 بالمئة إلى 22.93 دولاراً للأوقية.

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