صادرات الذهب السويسري تقفز 92% إلى 207 أطنان في يناير

المصدر: زيورخ - (د ب ا)

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ارتفعت صادرات الذهب السويسرية بنسبة 92% إلى 207 أطنان في يناير الماضي، مقارنة بـ 107.9 أطنان خلال ديسمبر الماضي، في ظل ارتفاع الصادرات إلى الصين وهونج كونج، وذلك وفقاً لبيانات إدارة الجمارك الاتحادية السويسرية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البيانات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لإدارة الجمارك جاء فيها أن الصادرات إلى الهند ارتفعت بنسبة 73% لتصل إلى 14 طناً.

كما ارتفعت الصادرات إلى الصين بأكثر من النصف لتصل إلى 77.8 طناً.

وتراجعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بواقع الثلثين، كما انخفضت إلى الولايات المتحدة بواقع النصف.

وارتفعت الصادرات إلى هونج كونج بنحو سبعة أضعاف لتصل إلى 44.6 طناً.

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