الفيدرالي الأمريكي: بيانات «أوبك» ذات مصداقية وتسهم في استقرار السوق

المصدر: فيينا - وام

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أكدت دراسة حديثة للفيدرالي الأمريكي، نشرت اليوم على موقع البنك، أن البيانات الصادرة عن منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» ذات مصداقية، وتسهم في تقليل تقلبات أسعار النفط، وتحقق استقرار السوق.

وأوضحت الدراسة أن قرارات «أوبك» تقلل من تقلبات أسعار النفط وتدفع المشاركين في السوق إلى إعادة توازن مراكزهم. كما أن المشاركين في السوق يقيمون إعلانات «أوبك» على أنها توفر إشارة مهمة لسوق النفط الخام.

توحيد السياسات

وأشارت الدراسة إلى أن هدف «أوبك» هو تنسيق وتوحيد السياسات النفطية لدولها الأعضاء وضمان استقرار أسواق النفط قد يكون لسوق النفط الخام الذي يعمل بشكل جيد آثار إيجابية على معدلات التضخم والاقتصاد العالمي.

وهدفت الدراسة إلى استخلاص محتوى المعلومات في اتصالات «أوبك» باستخدام التحليل النصي وعلى وجه الخصوص تحديد موضوعات إعلانات «أوبك» والعوامل الأساسية التي تحرك هذه المواضيع، وكيفية ارتباط هذه المواضيع لتشكيل السرد العام لأوبك من خلال تحليل كل بيان صحفي صادر عن المنظمة خلال الفترة من مارس 2002 إلى مارس 2021 وتضمنت العينة 343 إعلاناً.

العرض والطلب

وعملت الدراسة على تحليل إعلانات «أوبك» وتحديد العديد من المواضيع المتعلقة بالعوامل الأساسية مثل الطلب والعرض ونشاط المضاربة في سوق النفط الخام. وأشارت الدراسة إلى أهمية إعلانات «أوبك» وتأثيرها في تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق النفطي من خلال إدارة المخاطر المرتبطة بمعاملات المبادلة والتحوط.

وأوضحت أن قرارات «أوبك» ذات صلة وفعالة، وتسهم في تحقيق الاستقرار في سوق النفط عن طريق تقليل مستويات التقلب في أسعار العقود الآجلة للنفط الخام خاصة للعقود ذات الاستحقاق طويل الأجل.

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