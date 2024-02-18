فاينانشال تايمز: أوروبا تعتزم تغريم «أبل» 539 مليون دولار

المصدر: (رويترز)

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نقلت صحيفة فاينانشال تايمز الأحد عن مصادر لم تذكرها بالاسم قولها إن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض غرامة على شركة أبل تصل إلى نحو 500 مليون يورو (539 مليون دولار) بزعم انتهاكها لقانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إن من المتوقع إعلان الغرامة أوائل الشهر المقبل.

وأحجمت المفوضية الأوروبية عن التعليق على تقرير الصحيفة، وكانت اتهمت الشركة العام الماضي بانتهاك قانون المنافسة في سوق خدمات بث الموسيقى التي تقدمها من خلال قواعد متجر تطبيقات أبل التي تمنع المطورين من إبلاغ المستخدمين بخيارات الشراء الأخرى.

ولم ترد أبل حتى الآن على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

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