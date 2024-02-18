تطبيق جديد يستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص أخبار اليوم

المصدر: واشنطن - د ب أ

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بعد وقف تطبيق معالجة الأخبار بالذكاء الاصطناعي أرتيفاكت من جانب مؤسسي منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام، ظهر تطبيق جديد باسم بوليتين، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص أخبار اليوم، وحل مشكلة الملخصات غير الوافية للمواد الإخبارية على مواقع الإنترنت.

ويمكن للمستخدم أيضاً ضبط إعدادات التطبيق لتحديد مصادر الأخبار التي يفضلها، وهو ما يتيح له إمكانية استخدام أي مصادر تغذية إخبارية أخرى، بدلا من الاعتماد على مجموعة مصادر محددة للأخبار كما كان الحال في تطبيق أرتيفاكت. في الوقت نفسه فإن دمج الذكاء الاصطناعي في تطبيق بوليتين يساعد في إزالة العناوين الغامضة الجذابة «كليك بايت» من شاشة الأخبار أثناء القراءة. كما يمكن للمستخدم من خلال النقر على زر واحد الوصول إلى ملخص سواء لمقال واحد أو لكل المقالات والأخبار الموجودة على الصفحة.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن المبرمج شهاب محبوب هو الذي طور التطبيق، والذي باع مؤخرا تطبيق مساتودون كلاينت ماموث إلى شركة موزيلا للبرمجيات.

وقال محبوب إن تطبيقه الإخباري يعمل على كل أجهزة آبل بما فيها آيفون وآيباد وماك وآبل ووتس وكذلك النظارة الذكية آبل فيجن برو.

ويعرض التطبيق وفقا لاعداداته الافتراضية كل فئات الأخبار من السياسة إلى التكنولوجيا والاقتصاد والرياضة والترفيه والموضة وغيرها. في الوقت نفسه يمكن للمستخدم تغيير الإعدادات وتحديد الفئات أو المصادر التي يريدها فقط.

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